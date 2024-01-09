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Не менее 10 человек пострадали в результате взрыва газа в техасском отеле

Возможной причиной взрыва могла стать утечка газа.
Ирина Егорова 2024-01-09 02:20:01
© Фото: Tian DanXinHua, Global Look Press

В техасском городе Форт-Уэрт в отеле произошел взрыв газа. Пострадали 11 человек, они госпитализированы, сообщает телеканал CBS. Информации о состоянии пострадавших пока не приводится. Серьезные повреждения также получили первые два этажа гостиницы.

На месте находятся пожарные и экстренные службы. Возможной причиной взрыва могла стать утечка газа.

Форт-Уэрт является 5-м по численности городом Техаса и 13-м по США. Город расположен в центрально-восточной части штата Техас.

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