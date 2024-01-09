Йеллен заявила, что США еще не приняли решения о конфискации активов России

Министр финансов США Джанет Йеллен сообщила, что США еще не приняли решения о конфискации замороженных на Западе активов России. Йеллен уклонилась от ответа на вопрос, поддерживает ли она захват суверенных российских активов и их использование для восстановления Украины, сообщает Bloomberg.

«Лидеры «Большой семерки» попросили проработать варианты и изучить этот вопрос, а также оценить, какие существуют риски. Но, конечно, никакого решения принято не было», - сказала она.

Страны «Большой семерки» намерены обсудить этот вариант на предстоящей встрече. Йеллен заявила, что хотела бы увидеть оценку потенциальных рисков, связанных с международной ролью доллара США, и возможность принятия мер по «смягчению» таких рисков.

Однако на данный момент «Большая семерка» должна согласовать «международно-правовое обоснование» для действий по изъятию активов, сказала она. В прошлом Йеллен заявляла, что Конгрессу придется принять новый закон, позволяющий США участвовать в конфискации любых суверенных иностранных активов.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что у Москвы есть список активов, которые можно конфисковать в ответ на изъятие российских активов на Западе. Он не стал называть эти активы.