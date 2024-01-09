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В России предложили запретить магазинам уведомлять о времени продажи алкоголя

Такие уведомления нужно приравнять к рекламным материалам, считает политолог.
Владимир Рубанов 2024-01-09 02:01:01
© Фото: Bulkin Sergey news.ru Global Look Press

В России нужно запретить объявления в магазинах о том, что истекает время продажи алкоголя, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он предложил ввести такой запрет в письме на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко, сообщает RT.

Эти информационные объявления нужно приравнять к рекламным материалам, считает политолог. По его мнению, торговые сети используют такие уведомления как маркетинговый механизм.

Когда в торговых залах объявляют, что у посетителей осталось 15 либо 30 минут, чтобы пробить алкоголь на кассах, это информирует о продаже спиртных напитков даже тех, кто не собирался покупать алкоголь, считает Орлов.

Ранее Федерация рестораторов и отельеров и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложили разрешить заведениям общественного питания продавать алкоголь навынос.

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