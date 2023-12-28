В России хотят разрешить рестораторам продавать алкоголь навынос

Федерация рестораторов и отельеров и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предложили разрешить заведениям общественного питания продавать алкоголь навынос. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, соответствующее обращение было направлено председателю правительства Михаилу Мишустину. С инициативой вскоре должны ознакомиться в Министерстве финансов.

Отмечается, что сейчас ресторанам запрещено продавать алкоголь навынос. Более того, не разрешается подавать спиртные напитки без вскрытия потребительской тары.

Авторы обращения считают, что снятие ограничения позволит общепиту увеличить доходы и продвинуть отечественное вино.