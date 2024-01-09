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Лавров обсудил с иранским коллегой ситуацию в секторе Газе и в Красном море

Также глава МИД РФ выразил соболезнования в связи с терактом в Кермане.
Сергей Лебедев 2024-01-09 20:34:01
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Globallookpress

Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с его иранским коллегой Хоссейном Амирабдоллахианом. Об этом заявили в пресс-службе МИД РФ. Отмечается, что контакт глав внешнеполитических ведомств был инициирован Тегераном.   

В ходе беседы Сергей Лавров выразил искренние соболезнования в связи с терактом в Кермане. Также министры обсудили международную ситуацию, включая обстановку в секторе Газа и в Красном море.

Главы МИД подчеркнули актуальность наращивания практического сотрудничества. Кроме того, подтвержден обоюдный настрой на координацию усилий в противодействии терроризму.

Напомним, теракт в Кермане произошел в ходе траурных шествий в память о гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани. В результате двух взрывов погибло больше 100 человек.

Лидер страны Али Хаменеи пообещал жестко ответить на теракт и наказать всех причастных к нему. На данный момент по делу о взрывах в Кермане задержаны уже 11 человек.

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