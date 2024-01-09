В Тюмени задержали всех участников конфликта, в котором пострадал участник СВО

Тюменские полицейские задержали всех участников конфликта, в ходе которого пострадал участник специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, потасовка произошла на улице Малышева поселка Тарманы из-за того, что ветеран боевых действий сделал замечание группе молодых людей. После чего они избили мужчину и оставили его на улице без сознания. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки.

«Вышли на улицу, началась потасовка. Молодого человека - потерпевшего - я ударил два раза стеклянной бутылкой по голове. За удары бутылкой приношу извинения», - рассказал нападавший.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч. 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Все задержанные в настоящее время находятся в отделе полиции.