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Тюменские хулиганы избили участника специальной военной операции

Набросившись толпой, дебоширы нанесли ветерану побои, из-за которых он потерял сознание. Оставив его на улице в таком состоянии, хулиганы удалились.
Тимур Шерзад 2024-01-09 16:54:01
© Фото: vk, ВПО Review © Видео: vk, ВПО Review

В Тюмени хулиганы избили участника специальной военной операции. 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальной проверки по этому факту. 

«Толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставила его на улице без сознания», - сообщает Следственный комитет. 

Доложить Бастрыкину о ходе проверки должен руководитель СУ СК России по Тюменской области Кубляков. 

Ранее в СК сообщали о возбуждении уголовного дела из-за нападения на ветерана спецоперации в Ульяновске. Тогда, со слов жены потерпевшего, участковый полицейский отказался возбуждать дело. 

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