Тюменские хулиганы избили участника специальной военной операции

В Тюмени хулиганы избили участника специальной военной операции.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести процессуальной проверки по этому факту.

«Толпа хулиганов в ходе словесного конфликта, произошедшего из-за того, что мужчина сделал замечание шумной компании, избила ветерана боевых действий, участвовавшего в специальной военной операции, и оставила его на улице без сознания», - сообщает Следственный комитет.

Доложить Бастрыкину о ходе проверки должен руководитель СУ СК России по Тюменской области Кубляков.

Ранее в СК сообщали о возбуждении уголовного дела из-за нападения на ветерана спецоперации в Ульяновске. Тогда, со слов жены потерпевшего, участковый полицейский отказался возбуждать дело.