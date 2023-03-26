Росстат: средняя продолжительность жизни россиян выросла до 72,8 года

Еще ни разу в истории современной России этот показатель не рос более чем на 1,3 года.

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Росстат отчитался о рекордном росте продолжительности жизни россиян - на 2,66 года, почти до 72,8 года. Тенденция сменилась на восходящую после двухлетнего спада на фоне пандемии коронавирусной инфекции, пишет РБК.

Наибольшими темпами продолжительность жизни выросла в Москве, Республике Татарстан, Саратовской области, Бурятии и так далее. Наименьший прирост демонстрирует Ингушетия.

Ранее увеличение средней продолжительности жизни россиян констатировал президент Владимир Путин. По мнению главы государства, это результат успешной работы российских медиков. Путин подчеркнул важность их усилий и призвал добиваться увеличения продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году.