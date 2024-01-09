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Путин поговорил с девочкой, мечтавшей увидеть Байкал

Президент в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту восьмилетней Кристины Син из Южно-Сахалинска.
Сергей Лебедев 2024-01-09 17:31:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российский президент Владимир Путин по телефону поговорил с восьмилетней Кристиной Син из Южно-Сахалинска. В рамках акции «Елка желаний» глава государства помог исполнить мечту девочки побывать на Байкале.

«Я очень хотел узнать, как ты отдыхаешь там? Тебе все нравится? Это как раз то, о чем ты мечтала?» - поинтересовался российский лидер.

Кристина Син ответила, что ей все очень понравилось. В свою очередь президент пожелал девочке успехов в новом году.

«Я очень рад, что все, что ты планировала посмотреть, все, о чем ты мечтала, все получилось», - добавил Владимир Путин.

Напомним, школьница загадала на «Елке желаний» на выставке «Россия» возможность увидеть самое глубокое озеро в мире. Мечту сделал реальностью глава государства, который снял три шара с «Елки желаний», в том числе шарик с письмом девочки.

На Байкале для гостей с Сахалина устроили масштабную экскурсию и традиционные зимние развлечения с катанием с горки и показали обитателей озера - байкальских нерп.

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