Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней девочки увидеть Байкал

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Кристины Син и подарил ей возможность вместе с родителями приехать на Байкал.

Школьница с Сахалина загадала на «Елке желаний» на выставке «Россия» возможность увидеть самое глубокое озеро в мире. Эту мечту сделал реальностью Владимир Путин, который снял три шара с «Елки желаний», в том числе шарик с письмом девочки.

На Байкале для гостей с Сахалина устроили масштабную экскурсию и традиционные зимние развлечения с катанием с горки и показали обитателей озера - байкальских нерп.

Напомним, что Путин исполнил в этот Новый год мечты еще двух ребят: 11-летнего Никиты Мирошниченко, который никогда не бывал в Эрмитаже, и 13-летней Ксении Мазневой - ей хотелось попробовать себя в роли ведущей новостей.