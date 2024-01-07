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Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней девочки увидеть Байкал

Благодаря «Елке желаний» школьница с Сахалина вместе с родителями приехала на Байкал.
Ирина Елагина 2024-01-07 16:34:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднюю мечту восьмилетней Кристины Син и подарил ей возможность вместе с родителями приехать на Байкал.

Школьница с Сахалина загадала на «Елке желаний» на выставке «Россия» возможность увидеть самое глубокое озеро в мире. Эту мечту сделал реальностью Владимир Путин, который снял три шара с «Елки желаний», в том числе шарик с письмом девочки.

На Байкале для гостей с Сахалина устроили масштабную экскурсию и традиционные зимние развлечения с катанием с горки и показали обитателей озера - байкальских нерп.

Напомним, что Путин исполнил в этот Новый год мечты еще двух ребят: 11-летнего Никиты Мирошниченко, который никогда не бывал в Эрмитаже, и 13-летней Ксении Мазневой - ей хотелось попробовать себя в роли ведущей новостей.

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