В бундестаге возмутились тратами на поддержку Украины в условиях кризиса в ФРГ

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт в беседе со «Звездой» прокомментировал произошедшие в ФРГ тракторные марши.

Он отметил, что протесты захлестнули не только Берлин и крупные трассы - фермеры зашли даже в маленькие города, и митинги проходят массово по всей стране.

По словам Шмидта, власти страны в два раза увеличили затраты на помощь киевскому режиму, а также гендерные и экологические проекты во всем мире, несмотря на то что в стране кризис и «можно было бы поскромнее себя вести».

Кроме того, правительство увеличивает налоги и делает сельское хозяйство и производство нерентабельными.

«В Германии тяжелая экономическая ситуация... и рецессия, и массовый исход промышленного производства из страны... Правительство ничего не делает для того, чтобы изменить ситуацию», - сказал Шмидт.

Парламентарий также обратил внимание на антироссийский курс властей и прекращение поставок дешевых энергоносителей из РФ, которые десятилетиями обеспечивали Германии высокий уровень жизни. Сейчас, когда негативные последствия этой политики вылезли наружу, правительство ФРГ продолжает гнуть свою линию.

Ранее сообщалось, что сельскохозяйственная техника перекрывает автобаны, полиция не справляется, а зачастую даже и не пытается разгонять митингующих. Один из главных лозунгов фермеров: «Никогда не кусай руку, которая тебя кормит».