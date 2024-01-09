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В Подольске после ЧП на котельной национализируют патронный завод

Соответствующий механизм был запущен по решению российского президента Владимира Путина.
Сергей Лебедев 2024-01-09 15:02:01
© Фото: СК РФ © Видео: vorobiev_live, Telegram

Российские власти намерены национализировать расположенный в Подольске Климовский специализированный патронный завод. Об этом во вторник заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, соответствующий механизм был запущен по решению президента Владимира Путина. Именно этому заводу принадлежит котельная, авария на которой оставила без тепла жителей около 170 домов.

«После того как котельная перейдет в муниципальную собственность, мы сможем начать ее модернизировать и укомплектовывать квалифицированными кадрами», - отметил Андрей Воробьев.

Ранее были задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Заведено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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