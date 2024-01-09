Украинское правительство погрязло в коррупции, что создает большие проблемы на фронте, заявили в эфире французского телеканала Franceinfo бойцы ВСУ. По их мнению, Европейский союз не торопится помогать, потому что большая часть выделяемых киевскому режиму средств разворовывается.

«Если бы наше правительство и парламентарии не воровали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, наживающихся на конфликте», - цитирует телеканал слова украинского военного по имени Александр.

Сослуживец военнослужащего посетовал на то, что ему приходится покупать на свои деньги обмундирование и все необходимое, сообщает Радио Sputnik.

Ранее глава украинского Минобороны Рустем Умеров рассказал о выявленных в ведомстве нарушениях на 10 миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей). Все эти нарушения были зафиксированы за последние четыре месяца специалистами, проводящими внутренний аудит министерства.