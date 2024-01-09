В Минобороны Украины сообщили о нарушениях более чем на 10 млрд гривен

Министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал о выявленных в ведомстве нарушениях на 10 миллиардов гривен (более 23 миллиардов рублей), данные представил внутренний аудит министерства. Об этом Умеров рассказал в своих социальных сетях.

Уточняется, что подобные нарушения были зафиксированы за последние четыре месяца. Министр обороны страны также пообещал, что будут приняты необходимые меры и за нарушениями последуют задержания и возбуждения уголовных дел.

Умеров добавил, что в настоящее время на Украине проводят закупки по стандартам НАТО, а также напомнил о ликвидации коррупционной схемы по закупке боеприпасов для армии почти на 40 миллионов долларов.

Сегодня также стало известно о закупке Министерством обороны Украины 50 тысяч комплектов женской военной формы. Подобные мероприятия проводятся на фоне ужесточения призыва в армию и усиления мобилизации из-за больших потерь на передовой.