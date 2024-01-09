Обладатель Кубка Стэнли Гашек обратился к российским спортивным чиновникам

Знаменитый чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам. В своих социальных сетях олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли заявил, что россияне не смогут участвовать в международных соревнованиях, пока продолжается спецоперация на Украине, пишет RT.

Столь резкое заявление Гашека стало ответом на слова Владислава Третьяка и Бориса Михайлова о низком уровне молодежного чемпионата мира по хоккею 2024 года без российской сборной в числе участников.

Ранее президент Владимир Путин призвал отказаться от политизации спорта. На полях 11-го форума «Россия - спортивная держава» глава государства заявил, что профильные международные организации далеки от спорта и сегодня руководствуются только указаниями сверху. Все это признаки вырождения, считает Путин. То, что происходит в современных международных спортивных организациях, зависит от бизнеса и политических структур различных стран, уточнил он.