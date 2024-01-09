Эксперт Шишкин рассказал, что происходит в самолете, когда вырывает дверь в небе

При разгерметизации самолета в воздухе пассажирам необходимо продержаться несколько минут в сознании с помощью кислородных масок, пока самолет производит снижение до нужной высоты. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал летчик-испытатель, заслуженный пилот СССР Жорж Шишкин, комментируя случаи, когда в полете отваливается дверь самолета.

«Все зависит от того, на какой высоте это произошло. Если на больших высотах, то маски сами выпадут, перед пассажиром будет мотаться маска. Если кто в состоянии прижать ее к лицу, тот не потеряет сознание», - рассказал Шишкин.

Специалист добавил, что зачастую человек не успевает принять какие-либо меры для своей безопасности, поскольку разгерметизация салона самолета происходит очень быстро и пассажиры теряют сознание. Соответственно, при выпадении маски необходимо сразу же надеть ее на себя.

Что касается пилотов, в данном случае необходимо провести экстренное снижение до той высоты, на которой пассажиры могут свободно дышать, - до трех километров. После снижения ускорить приземление и доложить «на землю». Эксперт добавил, что аварийное снижение может длиться две-три минуты.

Напомним, сегодня стали известны подробности инцидента, который произошел 5 января в небе над Портлендом в штате Орегон (США). Тогда во время полета воздушное судно потеряло часть фюзеляжа, и образовалась дыра размером с холодильник. Пассажирка рассказала, что самолет только набрал высоту, на которой можно было включать мобильные устройства, когда «раздался грохот и самолет наполнился ветром».