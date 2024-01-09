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Шойгу заявил о приоритете социального обеспечения участников спецоперации

Сергей Шойгу отметил, что участники СВО должны иметь равные социальные гарантии между собой. То же относится и к членам их семей.
2024-01-09 13:00:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в числе приоритетов МО РФ по-прежнему остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей. 

Шойгу подчеркнул, что все участники спецоперации должны иметь в этом смысле равные гарантии. 

«Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение», - заметил министр в ходе селекторного совещания. 

Сергей Шойгу подчеркнул, что решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности ВС РФ, а также сдержать агрессию против России и ее союзников. 

Также Шойгу сообщил, что Россия будет формировать серийную линейку беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных машин.

#Сергей Шойгу #спецоперация #социальное обеспечение #участники СВО
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