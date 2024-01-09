Шойгу заявил о приоритете социального обеспечения участников спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о том, что в числе приоритетов МО РФ по-прежнему остается социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.

Шойгу подчеркнул, что все участники спецоперации должны иметь в этом смысле равные гарантии.

«Это касается получения статуса ветерана боевых действий, положенных выплат, приобретения жилья, а также медицинского обслуживания, включая реабилитацию и санаторно-курортное лечение», - заметил министр в ходе селекторного совещания.

Сергей Шойгу подчеркнул, что решение этих и других задач позволит нарастить боевые возможности ВС РФ, а также сдержать агрессию против России и ее союзников.

Также Шойгу сообщил, что Россия будет формировать серийную линейку беспилотников - от сверхмалых до тяжелых ударных машин.