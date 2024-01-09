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Шойгу заявил, что Россия будет формировать серийную линейку беспилотников

Сергей Шойгу отметил, что речь идет о самых разных машинах - от сверхмалых до тяжелых ударных.
2024-01-09 12:57:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что будет формироваться серийная линейка беспилотников. 

«Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжелых ударных», - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания. 

Он добавил, что также в планах МО РФ - улучшение работы системы связи, а также повышение эффективности применения современных средств ведения разведки, целеуказания и контрбатарейной борьбы. Также следует улучшить и возможности спутниковой группировки России и противовоздушной обороны. 

Сергей Шойгу заметил, что будет продолжено использование опыта спецоперации в боевой подготовке, а также в учебном процессе в военных вузах и академиях. К работе с военнослужащими будут активно привлекаться инструкторы, имеющие боевые навыки. 

По словам министра обороны, формы и способы применения войск будут совершенствоваться. Положения боевых документов, уставов и наставлений будут актуализированы. 

Кроме этого, Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ОПК #Сергей Шойгу #беспилотники #серийное производство
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