Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 215 тысяч человек за 2023 год. Он сказал это в ходе селекторного совещания.

«За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения», - сказал глава российского оборонного ведомства.

По словам министра, ВС РФ методично снижают боевой потенциал противника, а стратегическая инициатива на линии боевого соприкосновения сохраняется на нашей стороне.

Шойгу указал на истощение людского ресурса и отсутствие результатов в зоне боевых действий у украинской стороны. Как утверждает глава Минобороны, Вашингтон ценой жизней граждан Украины пытается реализовать амбиции на мировое лидерство.

Киев отправляет людей на убой и ищет возможности, чтобы восполнить ряды ВСУ, что ведет к затягиванию конфликта, но не отразится на ситуации на поле боя, констатировал министр.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.