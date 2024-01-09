Шойгу назвал одной из ключевых задач поддержание боеготовности ядерной триады

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что поддержание российского ядерного оружия в боевой готовности обеспечивает стратегический баланс в мире.

Глава ведомства напомнил, что в ходе прошедшего в декабре прошлого года расширенного заседания коллегии Минобороны Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин заявил о необходимости поддерживать боеготовность стратегических сил на высоком уровне.

«Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире», - сказал он в ходе селекторного совещания.

Кроме того, российские армия и флот будут и далее получать самое современное вооружение, в том числе основанное на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах.

В ходе селекторного совещания Шойгу озвучил потери украинской стороны за прошлый год. По словам министра, ВСУ потеряли более 215 тысяч человек. Помимо живой силы, противник лишился 28 тысяч единиц вооружения.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.