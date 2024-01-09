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Шойгу заявил, что США пытаются реализовать свои амбиции за счет жизней украинцев

Министр обороны подчеркнул, что действия западных кураторов не изменят ситуации на передовой и лишь затянут военный конфликт.
2024-01-09 12:48:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Глава Министерства обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что Соединенные Штаты стремятся реализовать свои амбиции за счет жизней украинских граждан.

«С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии», - заявил он.

По словам министра обороны, не вызывает сомнений, что это не повлияет на ситуацию на линии боевого соприкосновения, а только приведет к затягиванию военного конфликта.

Российские войска будут продолжать последовательно достигать цели СВО, подчеркнул глава военного ведомства.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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