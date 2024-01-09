В Кремле заявили, что Киев не гнушается обстреливать гражданские объекты

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим обстреливает гражданские объекты кассетными боеприпасами.

«Такое стало возможным потому, что киевский режим не гнушается бомбить гражданские объекты, не гнушается кассетниками, не гнушается бомбить граждан и центр города», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему стал возможным обстрел украинскими боевиками заполненного мирными жителями центра Белгорода.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы минимизировать опасность и впоследствии ее устранить. Он добавил, что для этого и проводится специальная военная операция.

Ранее украинские боевики признали обстрел Белгорода ответом на свои неудачи на поле боя.