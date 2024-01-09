МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Кремле заявили, что Киев не гнушается обстреливать гражданские объекты

Дмитрий Песков отметил, что при этом украинские боевики используют кассетные боеприпасы.
Тимур Шерзад 2024-01-09 12:17:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим обстреливает гражданские объекты кассетными боеприпасами. 

«Такое стало возможным потому, что киевский режим не гнушается бомбить гражданские объекты, не гнушается кассетниками, не гнушается бомбить граждан и центр города», - заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему стал возможным обстрел украинскими боевиками заполненного мирными жителями центра Белгорода. 

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия будет делать все, чтобы минимизировать опасность и впоследствии ее устранить. Он добавил, что для этого и проводится специальная военная операция. 

Ранее украинские боевики признали обстрел Белгорода ответом на свои неудачи на поле боя.

#Кремль #белгород #Дмитрий Песков #Киевский режим #Украинские боевики
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»