Боевики признали обстрел Белгорода ответом на свои неудачи на поле боя

Жительнице Белгорода Ольге Гарибановой поступил звонок от неизвестного с Украины. Собеседник неоднократно оскорбил ее и пообещал, что россияне «ответят за Марьинку», которая была освобождена силами ВС РФ.

Злоумышленник позвонил в гостиницу, где работает Ольга, и начал разговор с вопроса: «Как дела?» Ольга ответила, что у нее все хорошо, и спросила в ответ, как дела у собеседника. После этого она услышала нецензурную брань и фразу: «Вы ответите за Марьинку».

«Оскорбления были: "Вы твари. За Марьинку ответите". Много было матов, неприятно все было», - поделилась Ольга.

Женщина рассказала, что по речи собеседника сразу поняла, что говорит с украинцем. К тому же смысл его высказываний подтверждал это.

«По акценту поняла, естественно, потому что мы соседи, мы знаем акценты друг друга. Ну и соответственно вот это: "Это вам ответка пришла, как у вас дела?"», - объяснила Ольга.

Очередной удар по Белгороду и области ВСУ нанесли во вторник 2 января. Российские средства ПВО пресекли попытку террористической атаки, сбив семь ракет РСЗО «Ольха» и две ракеты ОТРК «Точка-У». Тем не менее, из-за атаки противника пострадали несколько домов, был поврежден автомобиль и газовая труба.