Климатолог Карнаухов: после глобального потепления россияне смогут жить на побережье Ледовитого океана

Россия – страна, «не избалованная теплом», отмечает эксперт, поэтому глобальное потепление все же дает определенные бонусы, однако минусов для нашей страны больше.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра РАН, климатолог Алексей Карнаухов в беседе со «Звездой» рассказал, каким образом глобальное потепление влияет на климат в России, а также описал минусы и плюс этого процесса для нашей страны.

В потеплении эксперт видит больше отрицательных моментов для России, чем положительных, однако плюсы все же есть.

Россия – страна, «не избалованная теплом», отмечает Карнаухов, поэтому глобальное потепление дает определенные бонусы, связанные с тем, что вообще все климатические зоны смещаются немного севернее, а у РФ большие территории в этих областях.

«И соответственно там, где некоторые культуры не вызревали, потому что не хватало теплых дней, то сейчас они там могут расти, и поэтому смещаются зоны возделывания культур, увеличиваются урожаи», - объяснил он.

Однако и минусы в этом процессе для России значительные - это разрушение построек в зоне вечной мерзлоты, лесные пожары и наводнения, которые сопровождают глобальное потепление, засухи.

«В России еще долго можно будет жить, особенно на побережье Северного Ледовитого океана, достаточно большие территории, где можно при высоких значения глобального потепления комфортно жить», - добавил Карнаухов.

Ранее академик РАН Владимир Семенов в беседе со «Звездой» рассказал о явлении Эль-Ниньо, которое повлияет на погоду по всему земному шару.