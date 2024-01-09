МО РФ: ивановские десантники ежедневно обеспечивают более 10 сеансов видеосвязи

Подразделения связи ивановских десантников ежедневно проводят более 10 сеансов защищенной видеоконференцсвязи в зоне военной операции по защите Донбасса, сообщает Министерство обороны РФ.

Связисты обеспечивают устойчивое управление частями и подразделениями непосредственно на поле боя на Артемовском направлении, уточняет российское оборонное ведомство. Отмечается, что военнослужащие в составе оперативных групп одними из первых выдвигаются в новые районы базирования для организации передачи сигналов и команд управления.

Связистам необходимо оставаться незамеченными, поскольку системы связи и управления войсками являются наиболее желанными целями для украинских артиллеристов и диверсантов.

Как уточняет Минобороны, благодаря поставкам современных образцов техники связи и автоматизации управления в зоне спецоперации широко внедряются современные информационные и телекоммуникационные технологии.

Ранее ведомство сообщило, что военным связистам группировки войск «Восток» вручили награды на передовой. Уточняется, что военнослужащие получили как государственные, так и ведомственные награды.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.