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Военным связистам группировки «Восток» вручили награды в зоне спецоперации

Военнослужащие получили как государственные, так и ведомственные награды. В их число вошли медали Жукова, «За воинскую доблесть» и «Маршал войск связи Пересыпкин».
2024-01-09 10:56:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает, что военным связистам группировки войск «Восток» вручили награды на передовой. Уточняется, что военнослужащие получили как государственные, так и ведомственные награды. 

Уточняется, что связисты обеспечивали непрерывное управление подразделениями в период летнего контрнаступления противника. Они не раз восстанавливали каналы связи под огнем противника - неприятель пытался достать военнослужащих артиллерией, минометами или снайперами. 

В МО РФ добавили, что военные связисты круглосуточно следят за работой системы управления войсками. Ими устанавливаются дополнительные и резервные каналы связи, а также обеспечивается связь командования с передовыми отрядами на линии боевого соприкосновения. 

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

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