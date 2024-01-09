Военным связистам группировки «Восток» вручили награды в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает, что военным связистам группировки войск «Восток» вручили награды на передовой. Уточняется, что военнослужащие получили как государственные, так и ведомственные награды.

Уточняется, что связисты обеспечивали непрерывное управление подразделениями в период летнего контрнаступления противника. Они не раз восстанавливали каналы связи под огнем противника - неприятель пытался достать военнослужащих артиллерией, минометами или снайперами.

В МО РФ добавили, что военные связисты круглосуточно следят за работой системы управления войсками. Ими устанавливаются дополнительные и резервные каналы связи, а также обеспечивается связь командования с передовыми отрядами на линии боевого соприкосновения.

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Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.