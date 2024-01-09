В Южной Корее одобрили законопроект, запрещающий есть собачье мясо

Власти Южной Кореи окончательно приняли законопроект, запрещающий разводить на убой, продавать собак и употреблять в пищу собачье мясо. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

«Мы считаем, что этот запрет знаменует собой значительный поворотный момент в отношении Южной Кореи к защите животных», - цитирует агентство представителя местного отделения Международного общества защиты прав животных Ли Сан Ген.

Законопроект вступит в силу с 2027 года, до тех пор будет действовать трехлетний переходный период, во время которого фирмам и ресторанам будет необходимо официально зарегистрировать свою деятельность.

При нарушении закона разводчикам собак для убоя может грозить срок до двух лет или штраф в размере до 20 миллионов вон (1,3 миллиона рублей), тем, кто занимается разделкой собак, - срок до 3 лет и штраф до 30 миллионов вон (2 миллиона рублей).

Уточняется, что за запрет выступили и правящая, и оппозиционная партии республики.

Напомним, всего к концу прошлого года в Южной Корее насчитывались 1 150 подобных ферм. Также с принятием закона собаки исключаются из определения домашнего скота.