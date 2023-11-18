В Южной Корее планируют законодательно запретить есть собак

Закон планируют принять до конца этого года, с 2027 года организации будут штрафовать за его нарушение.

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В Южной Корее могут до конца года принять специальный закон о запрете на употребление в пищу мяса собак, сообщили в RT со ссылкой на корейское издание «Ренхап».

«Мы будем продвигать принятие до конца года специального закона о прекращении употребления в пищу собак, чтобы как можно скорее решить вопрос с поеданием собак», - сказал председатель политкомитета правящей партии Ю Ый Дон.

Закон запретит разведение, убой, распространение и продажу собак для употребления в пищу. Фермы, которые этим занимаются, должны будут отчитаться перед правительством и представить план мероприятий по прекращению подобной деятельности.

Репрессивные меры будут применяться в отношении компаний с 2027 года, им дается три года отсрочки. Сразу же с принятием закона собаки будут исключены из определения домашнего скота.

В публикации уточняется, что на данный момент в Южной Корее существуют 1150 ферм, которые выращивают собак в пищевых целях.