В «Автодоре» назвали человеческий фактор причиной трагедии на трассе М-11

Наиболее вероятной причиной массового ДТП на скоростной автодороге М-11 «Нева» в Новгородской области стали аномальные погодные условия и человеческий фактор. Такую версию озвучил представитель «Автодора».

«Легковой автомобиль совершил наезд на барьерное ограждение. После этого пассажир вышел на проезжую часть и спровоцировал массовое ДТП», - объяснил директор Санкт-Петербургского филиала «Государственной компании "Автодор"» Алексей Волков.

Очевидцы трагедии рассказали, что водители не успевали затормозить и врезались друг в друга по цепочке. Жертвами аварии стали четыре человека, еще четверых срочно эвакуировали в больницу на вертолете, 17 человек получили различные травмы. Всего сотрудники ГИБДД оформили 17 аварий с участием 66 автомобилей.

К этому часу движение на 526-м километре автодороги М-11 восстановлено. Специалисты очистили и обработали дорожное покрытие. В истинных причинах произошедшего разбираются сотрудники Следственного комитета в рамках возбужденного уголовного дела.