Ударная группа армейской авиации уничтожила пехоту ВСУ на Донецком направлении

Ударная группа армейской авиации нанесла удар по украинским опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.
«Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета», - заявил летчик Ми-28Н с позывным Овод.
В российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате удара все цели были уничтожены.
Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России сожгла украинскую военную технику, нанеся удар в направлении Сватово - Кременная.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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