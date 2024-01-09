Ударная группа армейской авиации уничтожила пехоту ВСУ на Донецком направлении

Ударная группа армейской авиации нанесла удар по украинским опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.

«Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета», - заявил летчик Ми-28Н с позывным Овод.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате удара все цели были уничтожены.

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России сожгла украинскую военную технику, нанеся удар в направлении Сватово - Кременная.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.