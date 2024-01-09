МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ударная группа армейской авиации уничтожила пехоту ВСУ на Донецком направлении

Группа состояла из вертолета Ми-28Н, прикрывающего его Ка-52 и вертолета Ми-8, который занимался поисково-спасательным обеспечением.
2024-01-09 11:14:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Ударная группа армейской авиации нанесла удар по украинским опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России. 

Уточняется, что удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами. 

«Получили боевую задачу, выдвинулись в район цели, нанесли удар неуправляемыми ракетами. Задача выполнена, потерь нет. Все вернулись на аэродром вылета», - заявил летчик Ми-28Н с позывным Овод.

В российском оборонном ведомстве сообщили, что в результате удара все цели были уничтожены. 

Ранее сообщалось, что ударная группа армейской авиации ВКС России сожгла украинскую военную технику, нанеся удар в направлении Сватово - Кременная. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #ка-52 #Ми-8 #спецоперация #Ми-28Н #армейская авиация #донецкое направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»