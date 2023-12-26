Ударная группа армейской авиации сожгла украинскую военную технику

Ударная группа российской армейской авиации из вертолетов Ми-28, Ка-52 и Ми-8 уничтожила украинскую военную технику. Об этом сообщает Минобороны России.

Боевой вылет был совершен в направлении Сватово - Кременная. Удар наносился экипажем вертолета Ми-28. Его прикрытие осуществлял Ка-52, а Ми-8 занимался поисково-спасательным обеспечением.

«Получили задачу на КП уничтожить цель по заранее выданным координатам. Произвели взлет в составе группы, выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет, убыли в зону ожидания. Находясь в зоне ожидания, получили новую цель - уничтожить бронированную технику противника. Вышли в заданный район, уничтожили технику. Боевую задачу выполнили», - рассказал штурман ударного вертолета Ми-28 Александр.

Нанеся удары, группа благополучно вернулась на аэродром базирования в полном составе.

Боец спецназа с позывным Артист, участвовавший в боевом вылете на вертолете Ми-8, заявил, что в лесополосе, в которой не находится российских войск, было замечено движение украинских боевиков. При отходе эту лесополосу обработали огнем стрелкового оружия.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.