МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Ударная группа армейской авиации сожгла украинскую военную технику

В состав группы вошел ударный вертолет Ми-28, выполняющий функции прикрытия ударный Ка-52 и поисково-спасательный Ми-8.
2023-12-26 11:03:01

Ударная группа российской армейской авиации из вертолетов Ми-28, Ка-52 и Ми-8 уничтожила украинскую военную технику. Об этом сообщает Минобороны России. 

Боевой вылет был совершен в направлении Сватово - Кременная. Удар наносился экипажем вертолета Ми-28. Его прикрытие осуществлял Ка-52, а Ми-8 занимался поисково-спасательным обеспечением. 

«Получили задачу на КП уничтожить цель по заранее выданным координатам. Произвели взлет в составе группы, выполнили пуск неуправляемых авиационных ракет, убыли в зону ожидания. Находясь в зоне ожидания, получили новую цель - уничтожить бронированную технику противника. Вышли в заданный район, уничтожили технику. Боевую задачу выполнили», - рассказал штурман ударного вертолета Ми-28 Александр. 

Нанеся удары, группа благополучно вернулась на аэродром базирования в полном составе.

Боец спецназа с позывным Артист, участвовавший в боевом вылете на вертолете Ми-8, заявил, что в лесополосе, в которой не находится российских войск, было замечено движение украинских боевиков. При отходе эту лесополосу обработали огнем стрелкового оружия. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#вкс россии #ка-52 #ми-28 #Ми-8 #армейская авиация #ударная группа
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»