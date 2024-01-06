Операторы РЭБ показали, как работает невидимая броня защиты от беспилотников ВСУ

Вражеские БПЛА в больших количествах обнаруживают и нейтрализуют части и подразделения радиоэлектронной борьбы. Только за первую неделю нового года по всей линии боевого соприкосновения расчетами РЭБ обезврежены 253 беспилотника ВСУ. О выполнении задач бойцами «Западной» группировки по нарушению работы, дезинформации, поражении вражеских систем связи, наведения и управления на Купянском участке - в сюжете военкора «Звезды» Елены Сивонен.

«Сейчас аппаратура проводит радиоразведку, при обнаружении вражеских БПЛА на определенном расстоянии дает звуковой сигнал оператору. Вот, пожалуйста», - рассказывает командир отделения.

Этот антенный модуль создает вокруг себя невидимый купол. Воздействует излучением, наводя на огромную площадь, своего рода, электромагнитный туман. Помехи, которые не видны, но ощутимы. Во время интервью редакционный радиомикрофон то и дело выходит из строя.

«Нашли вражеский БПЛА, начинаем его подавлять… Да-да-да», - говорит командир отделения.

С помощью этого комплекса бойцы РЭБ могут подавить радиосвязь противника, обрушить его спутниковый интернет, мобильную связь. Но самое главное, что важно в современных реалиях, - вести борьбу с беспилотными летательными аппаратами, подавлять их прямо в небе.

Комплекс видит цель и не видит препятствий. Глушит сигнал. После чего противник теряет связь с коптером, тот зависает в небе, а когда садится батарея - падает.

«Я сижу, дежурю, когда программа зазвенит, кто-то летит, все, я бдительность свою включаю, смотрю, кто летит, узнаю – наши, не наши. Если не наши, то все, в бой идет машина», - пояснил оператор целевой нагрузки.

Еще 80 лет назад, с появлением первых радиостанций, как тогда говорили, «мешающего действия», до чего техника дойдет бойцы РЭБ и представить не могли. Эта станция сегодня - одна из последних разработок военно-промышленного комплекса. Ее активно используют на Купянском направлении. Для прикрытия личного состава, колонн техники и особо важных объектов. Все это комплекс надежно защищает. И пробить его невидимую «броню» у противника вряд ли получится.