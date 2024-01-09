Сальдо сообщил, что энергоснабжение в Херсонской области восстановят 9 января

Часть потребителей Херсонской области получит свет до конца текущих суток, сообщил глава региона Владимир Сальдо. По его словам, в полном объеме электроснабжение планируется восстановить во вторник, 9 января. Об этом говорится в сообщении на сайте губернатора и правительства Херсонской области.

Пять районов Херсонской области остались без электричества из-за резкого перепада температур с плюса на минус, который привел к обрыву электропроводов. Прекратилась подача электроэнергии по линии 150 киловольт со стороны Мелитополя. Без света остались Чаплынский, Новотроицкий, Генический, Ивановский, Каховский муниципальные округа. Там не работают телевидение и радио, есть перебои с сотовой связью и интернетом.

Аварийные работы осложняются сильным ветром и оледенением проводов, добавил Сальдо. По его словам, энергетики прилагают максимальные усилия, чтобы устранить поломку.

Ранее Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области о ситуации в регионе после отключения электричества и дал необходимые поручения, чтобы обеспечить энергоснабжение.