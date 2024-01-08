Footmercato: Мбаппе перейдет в мадридский «Реал»

Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе заявил о своей готовности перейти в мадридский «Реал». Об этом сообщил портал Footmercato.

Вероятный переход игрока должен состояться в летнее трансферное окно в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне Мбаппе забил за ПСЖ 21 гол и отдал 22 результативные передачи во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2024 года.

О том, что звездный футболист не намерен продлевать трудовые отношения с «парижанами» стало известно 13 июня прошлого года. Спустя два дня агент футболиста проинформировал клуб о его решении.