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Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ

Ян Брацкий
16:18 13.06.2023
Действующее соглашение истекает летом 2024 года и если Мбаппе не продлит его до конца июля, то в следующем году станет свободным агентом.
Килиан Мбаппе не будет продлевать контракт с ПСЖ
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Нападающий французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе подтвердил, что не намерен продлевать контракт с клубом.

«Руководство клуба, ответственное за продление контракта, было проинформировано о решении 15 июля 2022 года. Письмо было направлено только для подтверждения того, что уже было разъяснено устно ранее», - говорится в заявлении Мбаппе, которое цитирует RMC Sport.

Действующее соглашение истекает летом 2024 года. Мбаппе мог продлить его еще на один сезон. Сделать это необходимо до 31 июля 2023, иначе через год форвард станет свободным агентом. Источники издания не исключают, что ПСЖ может продать Мбаппе, чтобы не отпускать его бесплатно через год. Килиан Мбаппе защищает цвета «Пари Сен-Жермен» с 2018 года. Вместе с командой он становился пятикратным чемпионом Франции и трехкратным обладателем Кубка страны.

Ранее стало известно, что одноклубник Мбаппе Лионель Месси получил официальное предложение от североамериканского «Интер Майями». Клуб предложил игроку контракт на общую сумму $200 млн. Предложение рассчитано на три сезона.

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