Юрист Соловьев рассказал, как защитить пожилых близких от уловок мошенников

Юрист Иван Соловьев рассказал, как защитить пожилых родственников от телефонных мошенников. Именно пенсионеры в силу своей доверчивости и дефицита общения чаще других становятся жертвами подобных злоумышленников, считает он. Наиболее распространенная уловка - «звонок от сотрудников» СК или ФСБ, когда от жертвы требуют срочно перевести все деньги на якобы безопасный счет из-за угрозы их кражи.

«Здесь должны быть абсолютно понятные действия всех членов семьи. Например, можно договориться, что никто не снимает деньги и не делает никаких переводов, не посоветовавшись с другими. Подыграйте - сами выносите такие вопросы на семейный совет. Объясните, что все решается не в моменте,... а нужно включить критическое мышление, посоветоваться», - приводит радио Sputnik слова Соловьева.

Важно научить пожилого родственника не отвечать на звонки с незнакомых номеров, полагает юрист. Необходимо объяснить, что подобные звонки не имеют к нему никакого отношения. В крайнем случае, существуют правовые механизмы защиты, напомнил юрист Соловьев.

«Пожилой человек на своего близкого родственника может подписать у нотариуса генеральную доверенность на распоряжение всеми счетами, чтобы самому этим не заниматься. Также можно пойти в банк и оформить запрет на перевод денег», - полагает эксперт.

Подобный шаг поможет уберечь средства на счету и не позволит заключить какую-либо сделку с недвижимостью, за которой часто охотятся телефонные аферисты.

Накануне кандидат юридических наук Генрих Девяткин рассказал о новой схеме мошенничества. Жертве звонят и угрожают, что заявят в полицию за финансирование ВСУ. Испуганный человек переводит требуемую сумму. После чего жертву предупреждают, что все средства переведены на нужды боевиков и в случае обращения в полицию наступит ответственность по уголовной статье.