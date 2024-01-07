Юрист Девяткин рассказал о новой схеме мошенничества с двойным обманом жертвы

Телефонные мошенники стали использовать новую схему обмана, угрожая потерпевшим, что сдадут их в полицию за финансирование ВСУ. Об опасности постпреступного поведения жертвы рассказал «Звезде» замдиректора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ, кандидат юридических наук Генрих Девяткин.

«Я хотел акцентировать внимание на постпреступное поведение, когда жертва переводит деньги мошеннику. Способы могут быть разные: через банковское приложение, через телефон или приезжает курьер и забирает наличные. После первого перевода суммы, не важно, какой она была, потерпевший понимает, что его обманули, что он стал жертвой преступления. И далее к нему поступает еще несколько звонков от мошенника. Потерпевший говорит, что обратится в полицию, мошенник идет ва-банк», - рассказал эксперт.

Преступники сообщают потерпевшим, что они отправили деньги на финансирование вооруженных формирований Украины, и в случае обращения в полицию, попадут под по статье за финансирование терроризма и экстремизма.

«Это очень сильный момент», - отметил юрист.

Преступники знают, что это действительно испугает потерпевшего, потому что такие статьи есть в УК РФ - ст. 275 (госизмена) и 205.1 (финансирование террористических организаций). И мошенник сразу требует еще больше денег, чтобы об этом факте он сам не сообщил в полицию.

«Не нужно повторно идти на поводу, в этом случае никакого финансирования нет! Надо как можно быстрее обратиться в полицию. И если отправили деньги мошеннику, то у вас есть до часа времени, чтобы позвонить в банк и заблокировать эту транзакцию», - объяснил юрист.

Он добавил, что новая схема телефонного мошенничества, «пошла в последние месяцы». Он лично знает ряд случаев, когда человек переводил 30-40 тысяч рублей, все что было на карте, а потом его заставляли брать кредит на несколько миллионов, чтобы информация о том что он якобы перевел деньги на финансирование ВСУ, не просочилась в правоохранительные органы.

Генрих Девяткин в заключение подчеркнул, что любые праздники сопровождаются увеличением звонок от мошенников, так как люди более доверчивы, не находятся на работе охотнее отвечают на звонки. Но не нужно терять бдительности, нельзя идти на поводу и сразу обращаться в полицию. Это единственный правильный выход в данном случае.