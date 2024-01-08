Над Белгородской областью ПВО перехватили украинскую ракету С-200

Силы ПВО перехватили украинскую переоборудованную для наземных целей зенитную ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, попытка террористической атаки киевского режима по территории Российской Федерации была осуществлена в 07:00 в понедельник 8 января.

Ранее сообщалось об уничтожении десяти ракет РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. По сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранения получили два мирных жителя.