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Над Белгородской областью ПВО перехватили украинскую ракету С-200

Попытка террористической атаки была осуществлена сегодня в 7 утра.
Елизавета Кондрикова 2024-01-08 07:52:01
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Силы ПВО перехватили украинскую переоборудованную для наземных целей зенитную ракету С-200 в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, попытка террористической атаки киевского режима по территории Российской Федерации была осуществлена в 07:00 в понедельник 8 января.  

Ранее сообщалось об уничтожении десяти ракет РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области. По сообщению губернатора области Вячеслава Гладкова, в результате атаки ранения получили два мирных жителя.

 

#белгородская область #ВСУ #МО РФ #средства пво #зенитная ракета
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