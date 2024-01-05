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Средства ПВО уничтожили 10 ракет «Ольха» при попытке атаки Белгородской области

В МО РФ сообщили о попытке Киева совершить террористическую атаку при помощи ракет «Ольха».
Анастасия Бобылева 2024-01-05 00:21:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Российские средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«04 января т.г. около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха»», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате атаки пострадали мирные жители. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина получил осколочное ранение предплечья, второй - ранение голени.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность. Жителей города и области призвали оставаться дома и держаться подальше от окон.

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