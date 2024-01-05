Средства ПВО уничтожили 10 ракет «Ольха» при попытке атаки Белгородской области

Российские средства ПВО уничтожили 10 ракет РСЗО «Ольха» в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«04 января т.г. около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня «Ольха»», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В результате атаки пострадали мирные жители. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что один мужчина получил осколочное ранение предплечья, второй - ранение голени.

Ранее в Белгороде объявили ракетную опасность. Жителей города и области призвали оставаться дома и держаться подальше от окон.