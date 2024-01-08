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Экипажи Су-34 использовали ФАБ-500 на Краснолиманском направлении

После подтверждения уничтожения целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.
2024-01-08 07:15:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических Сил (ВКС) России нанесли удар по укрепленному району и живой силе украинских националистов на Краснолиманском направлении специальной военной операции.

Удар по врагу наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить более точные удары.  

«Сегодня выполнили боевой вылет. Нанесли удар по укрепрайону противника. Все поставленные задачи были выполнены», - рассказал пилот Су-34.

Многофункциональные сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 стоят на вооружении ВКС России и ежедневно выполняют задачи по уничтожению целей на линии боевого соприкосновения.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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