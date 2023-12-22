Экипажи Су-34 «угостили» украинских боевиков бомбами с УМПК

Применение фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции произошло на Краснолиманском направлении.

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Минобороны России опубликовало кадры применения фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на Краснолиманском направлении.

Целью экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 стали украинский командный пункт, а также скопление живой силы и техники неприятеля.

В МО РФ отметили, что применение УМПК в совокупности с фугасными авиабомбами позволяет наносить мощные авиаудары, не входя в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.

Экипажи Су-34 получили от разведки подтверждение уничтожения целей и благополучно вернулись на аэродром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.