Экипажи Су-34 «угостили» украинских боевиков бомбами с УМПК
Применение фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции произошло на Краснолиманском направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры применения фугасных авиабомб с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) на Краснолиманском направлении.
Целью экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34 стали украинский командный пункт, а также скопление живой силы и техники неприятеля.
В МО РФ отметили, что применение УМПК в совокупности с фугасными авиабомбами позволяет наносить мощные авиаудары, не входя в зону поражения вражеской противовоздушной обороны.
Экипажи Су-34 получили от разведки подтверждение уничтожения целей и благополучно вернулись на аэродром.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.