Ученый Богачев заявил о пике магнитных бурь в 2024 году из-за активности солнца

Сильнейшие магнитные бури, возникающие по несколько раз в месяц, прогнозируются учеными в 2024 году из-за пика активности Солнца в рамках действующего цикла. Об этом сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН Сергей Богачев.

По его словам, 2024 год - будет годом максимума солнечной и геомагнитной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури, подчеркнул эксперт.

«Ожидаем, что год будет активный, то есть не будет таких перерывов по 3-4 месяца, как в этом году. Надо привыкать к тому, что в целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти просто еженедельно. В целом заметные бури, я думаю, будут ежемесячно происходить, думаю, 2-3 бури в месяц», - сказал завлаборатории.

Максимум солнечной активности и магнитных бурь на Земле прогнозируются на май-июнь, добавил ученый. К концу года активность может пойти на спад, цитирует его слова РИА Новости.

Также он рассказал, что максимальные по мощности циклы, каждый из которых длится примерно 11 лет, должны произойти только в середине века. Недавняя мощная вспышка на Солнце произошла в середине декабря и она стала наиболее интенсивной за последние 6 лет.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе приборов, сложных электронных и технических систем, северные (полярные) сияния, негативно влиять на спутники и на здоровье людей. А солнечные вспышки, выбросы энергии и излучения с поверхности Солнца представляют угрозу для космических аппаратов и спутников, вращающихся вокруг Земли. Эти вспышки высвобождают огромное количество энергии в виде рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения.