На Солнце произошла вспышка высшего класса излучения

Ее интенсивность составила Х2,8. Последние такие же по силе были зафиксированы 6 лет назад.

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На Солнце произошла самая мощная вспышка за последние шесть лет, сообщили в центре погоды «Фобос». Это произошло около 20 часов по московскому времени в четверг, 14 декабря.

Интенсивность вспышки составила Х2,8. Последние такие же по силе были зафиксированы в 2017 году. Перед этим мощным выбросом солнечной энергии произошли две вспышки среднего уровня М5,8 и М2,3. Класс Х - высший из пяти по силе рентгеновского излучения.

Поток солнечного ветра доберется до магнитосферы Земли 16 декабря и может спровоцировать магнитную бурю, предупредили синоптики.

Магнитные бури могут вызывать сбои в работе приборов, сложных электронных и технических систем, северные (полярные) сияния, негативно влиять на спутники и на здоровье людей.