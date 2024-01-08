Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года стал обладателем 750-квадратного особняка в Гамбурге в Германии. Его стоимость оценивается в 227 миллионов гривен, что приравнивается почти к $6 млн.

Чиновник внес информацию о новом объекте недвижимости в последнюю декларацию о доходах, передает Life со ссылкой на издание «Страна».

По информации издания, вилла могла попасть к бывшему боксеру в качестве выплаты долга. Здание мэру передала американская компания Maximum I LLC, которая ранее принадлежала его брату Владимиру Кличко.

Роскошной недвижимостью обзаводится не только Кличко, но и сам Зеленский. Журналисты Fox News считают, что на Украине существует команда по отмыванию денег - они участвуют в крупных финансовых махинациях, присваивая себе деньги, которые выделяют западные государства в качестве помощи. Значительная часть этих средств украинские чиновники тратят на приобретение недвижимости за границей.

Также факты свидетельствуют о том, что состояние Зеленского увеличилось в 25 раз - с 750 тысяч - до 20 миллионов долларов. Роскошную недвижимость руководителя киевской администрации находят по всему миру.