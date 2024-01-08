Колосков сравнил Беккенбауэра с Пеле, Бобби Чарльтоном и Эйсебио

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил соболезнования всему футбольному сообществу в связи со смертью немецкого игрока и тренера Франца Беккенбауэра и поставил его в один ряд с бразильцем Пеле, англичанином Бобби Чарльтоном и португальцем Эйсебио.

«Во-первых, конечно, мои самые искренние соболезнования семье и близким Франца, всем футболистам, любителям футбола, вообще всему футбольному сообществу, потому что, конечно, Беккенбауэр и его слава вышли за пределы одной страны. Это выдающийся футболист мирового значения. Я лично отношу его к таким фигурам, как Пеле, Бобби Чарльтон, Эйсебио, суперзвездам мирового футбола», - сказал Колосков в разговоре со «Звездой».

По его словам, дело не только в титулах, которые защитник завоевал с мюнхенской «Баварией» и сборной ФРГ, а в той манере игры, в тех новых открытиях и направлениях, которые привнес Беккенбауэр.

«Он впервые расширил зону действий центрального защитника и в своей штрафной площади, и до штрафной противника. Он не только организовывал начало атак, но и участвовал в завершении. То есть он действовал по всему футбольному полю, при этом не забывая о своих основных обязанностях - обороне ворот. И здесь он был просто неподражаем. Манера ведения мяча - элегантная, скоростная, интеллигентная, при этом жесткая неимоверно. Видение поля уникальное, то есть это действительно футболист выдающийся. Может быть, гениальный даже в своем амплуа», - отметил собеседник телеканала.

Вице-президент ФИФА в 1980-1996 годах также подчеркнул, что Беккенбауэр является примером, когда футболист стал выдающимся тренером.

«Будучи тренером сборной Германии выиграл чемпионат мира. Плюс к этому, организатором оказался великолепным. Он был председателем оргкомитета чемпионата мира 2006 года в Германии. Я с ним в этом время контактировал неоднократно. Мы часто встречались. Он был членом исполкома ФИФА, так же как и я. Вместе проводили заседания, работали в комитетах различных, общались в неформальной обстановке. Очень приятный в общении был человек. Он меня называл "дотторе". Не доктор Колосков, как многие. А именно "дотторе", вот у него была фишка. "Wie geht?" (как дела? - Прим. ред.) - он у меня спрашивал по-немецки, я ему говорил: "alles gut" (все хорошо. - Прим. ред.). В общем, хорошие, теплые, дружеские отношения были. И вообще относился к моим коллегам из России, которые работают в комитетах так же по-доброму», - рассказал он.

Вячеслав Колосков также отметил скромность Франца Беккенбауэра.

«Когда Блаттер (Йозеф Блаттер, восьмой президент ФИФА. - Прим. ред.) на одном из конгрессов ему вручал какой-то очередной приз и назвал его королем футбола, тот подошел к микрофону и сказал: "нет, господин президент, король футбола у нас один - это Пеле". Это, конечно, тронуло всех, зал зааплодировал», - поделился почетный президент РФС.

Спортивный функционер заключил, что двукратный обладатель «Золотого мяча» является «фантастической и популярной» личностью, и его уход стал огромнейшей потерей для мирового футбола.