Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет

В возрасте 78 лет скончался немецкий футболист и тренер, один из лучших защитников в истории футбола Франц Беккенбауэр. Об этом сообщает газета Bild.

В материале издания говорится, что смерть сына Стефана в 2015 году сильно сказалась на здоровье легенды немецкого футбола. Уточняется, что двукратный обладатель «Золотого мяча» (в 1972, 1976 годах) перенес инфаркт глаза, операции на сердце, а также болезнь Паркинсона с сопутствующей деменцией. Он умер в окружении своей семьи.

Беккенбауэра считают изобретателем амплуа футбольного либеро (свободного защитника). В качестве игрока сборной ФРГ он выигрывал чемпионат Европы в 1972 году и чемпионат мира в 1974 году, также брал серебро и бронзу мундиаля в 1966 и 1970 году соответственно.

В составе мюнхенской «Баварии» он трижды подряд (1974-1976) выигрывал Кубок европейских чемпионов, а также четыре раза побеждал в чемпионате страны.

После окончания профессиональной карьеры он стал тренером. В 1990 году Беккенбауэр привел немецкую сборную к победе на мировом первенстве в Италии.