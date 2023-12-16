Helsingin Sanomat: мигрант сумел проникнуть из России в Финляндию через забор

Мужчина сумел преодолеть забор высотой около двух метров в районе КПП Ваалимаа.

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Один мигрант сумел попасть из России в Финляндию и попросить там убежище. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Инцидент произошел в районе погранперехода Ваалимаа в субботу, 16 декабря. К слову, высота забора в том месте не менее двух метров, пишет RT.

В минувший четверг финские власти анонсировали очередное закрытие всех контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Причина тому - группа из 29 просителей убежища из числа мигрантов, которые прибыли в район КПП Ваалимаа. Напомним, в начале недели финны пообещали открыть два пропускных пункта через границу сроком на месяц.