Экс-игрок сборной СССР Байдачный рассказал о финале ЧЕ-1972 против Беккенбауэра

Советский футболист и тренер Анатолий Байдачный в беседе со «Звездой» поделился воспоминаниями о легенде футбола Франце Беккенбауэре, который скончался накануне в возрасте 78 лет.

«Беккенбауэр был действительно великим футболистом и великим тренером. И он был символом в свое время для многих игроков», - отметил он.

Экс-игрок сборной СССР также вспомнил матч против команды ФРГ в финале чемпионата Европы 1972 года.

«Я играл, только я был крайним нападающим, я играл против Брайтнера. Беккенбауэр играл либеро - последнего защитника, часто подключался в атаку, через него все атаки строились фактически. Это был действительно настоящий капитан, настоящий лидер команды», - сказал собеседник телеканала.

Он также рассказал, как во время обучения в Высшей школе тренеров приезжал читать лекции Деттмар Крамер, который привел мюнхенскую «Баварию» в 1975 и 1976 годах к победе в Кубке европейских чемпионов.

«Когда я уже учился в Высшей школе тренеров, приезжал и читал лекции Крамер - тренер "Баварии", у него играл Беккенбауэр. Я вспоминаю его слова. Когда Беккенбауэр уехал в Америку, клуб получил большие деньги, он уже заканчивал играть. Крамер сказал, что "объехал весь мир, мог купить любого футболиста, но не нашел второго Беккенбауэра и пришлось менять тактику игры команды". То есть что значил один игрок для такого великого клуба, как "Бавария". Потеряв такого футболиста, пришлось менять тактику игры», - поделился Байдачный.

Кроме того, бывший нападающий советской сборной рассказал о банкете, который был после финального поединка двух команд.

«После финала чемпионата Европы у нас был банкет. Были сборные ФРГ и СССР. Мы сидели вместе с немцами, круглые столы были. Так получилось, что прилетел Лев Иванович Яшин и сидел рядом с нами. Он разговаривал с Беккенбауэром. Мне пришлось слышать их разговор, о чем они говорили и так далее. Они были давними соперниками, играли друг против друга еще на чемпионате мира 1966 года в Англии. Они очень дружески разговаривали», - добавил он.

Анатолий Байдачный отметил, что «раньше между футболистами были отношения немножко другого плана, люди как-то общались друг с другом», подчеркнув, что «советский футбол уважали во всем мире».