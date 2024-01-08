На Украине могут ввести банковские ограничения для уклонистов

Национальный банк Украины готов рассмотреть возможность введения банковских ограничений для уклонистов, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. Об этом заявил глава регулятора Андрей Пышный.

Он также допустил возможность блокировки банковских счетов граждан Украины, которые уклоняются от мобилизации.

«Мы приняли к сведению данный законопроект, думаю, при его проработке в парламенте у нас должны пройти дискуссии, обмен мнениями. Если потребность возникнет, она скорее всего возникнет, мы примем участие в дискуссии», - сказал Пышный в интервью украинскому изданию «Зеркало недели».

Глава Нацбанка не стал уточнять, сколько будет длиться дискуссия по законопроекту о мобилизации. Он добавил, что в настоящее время у регулятора нет четкой позиции по вопросу введения банковских ограничений для уклонистов, однако в случае, если они будут закреплены в законодательстве, регулятор будет им следовать.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Верховную раду Украины был внесен законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Он предполагает ограничение прав уклонистов на управление автомобилями, получение кредитов, выезд из страны и другое.