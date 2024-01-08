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Дежурные средства ПВО сбили два украинских БПЛА над Брянской областью

По данным Минобороны России, в небе над Брянской областью был уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
2024-01-08 17:41:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два украинских БПЛА в небе над Брянской областью.

В воскресенье, 7 января, в МО РФ также сообщили об уничтожении беспилотника противника над территорией Брянской области. Киевский режим пытался ударить по объектам на территории РФ беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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