Российские военнослужащие пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве уточнили, что дежурные силы противовоздушной обороны перехватили два украинских БПЛА в небе над Брянской областью.

В воскресенье, 7 января, в МО РФ также сообщили об уничтожении беспилотника противника над территорией Брянской области. Киевский режим пытался ударить по объектам на территории РФ беспилотным летательным аппаратом самолетного типа.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.